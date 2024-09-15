Таємничі привиди Донбасу: ЗСУ показали підрозділ, що знищив десятки ворожих Су-25

«Невловимі месники Покровського неба» воюють у 110-й окремій механізованій бригаді

Сухопутні війська ЗСУ показали підрозділ, що ефективно знищує російські штурмові літаки. Це воїни-зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Ці хлопці вже відправили до пекла цілі ескадрильї ворожих Су-25 і неодмінно відправлять ще», – ідеться у описі відео.

«Нічний жах російських пілотів, невловимі месники Покровського неба. У їхніх очах горить полум’я – полум’я бортів ворога, що палають. Вони – таємничі привиди Донбасу, і вони продовжують своє полювання», – сказано у ролику.

Таємничі привиди Донбасу. Сухопутні війська ЗСУ показали підрозділ, що ефективно знищує російські штурмові літаки. Це воїни-зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. pic.twitter.com/fWFRERp05m — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

Нагадаємо, 23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили у липні два штурмовики Су-25. Перед цим це сталося 19 липня.