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Таємничі привиди Донбасу: ЗСУ показали підрозділ, що знищив десятки ворожих Су-25

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Таємничі привиди Донбасу: ЗСУ показали підрозділ, що знищив десятки ворожих Су-25
Зенітники захищають небо Покровська
фото: скріншот із відео

«Невловимі месники Покровського неба» воюють у 110-й окремій механізованій бригаді

Сухопутні війська ЗСУ показали підрозділ, що ефективно знищує російські штурмові літаки. Це воїни-зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Ці хлопці вже відправили до пекла цілі ескадрильї ворожих Су-25 і неодмінно відправлять ще», – ідеться у описі відео.

«Нічний жах російських пілотів, невловимі месники Покровського неба. У їхніх очах горить полум’я – полум’я бортів ворога, що палають. Вони – таємничі привиди Донбасу, і вони продовжують своє полювання», – сказано у ролику.

Нагадаємо, 23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку.  Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили у липні два штурмовики Су-25. Перед цим це сталося 19 липня.

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Теги: відео військові літак війна ЗСУ росія

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