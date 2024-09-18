Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року
На фронті відбулося 139 бойових зіткнень
фото: Гештаб

Найскладніші бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням шести ракет, 59 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 494 дрони-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам на всіх напрямках. Основні зусилля наших військ спрямовані на зрив виконання окупантами завдань наступу та зниження бойового потенціалу ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили п’ятдесят вісім окупантів, знищили дві артилерійські системи, 44 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Також було пошкоджено п’ять артилерійських систем, один автомобіль та дві одиниці спецтехніки окупанта.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Синьківка, Новоосинове, Кругляківка, Андріївка, Колісниківка, Петропавлівка та Лозова. Підрозділи Сил оборони відбили 12 наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

За минулу добу російські війська 12 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Твердохлібово

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Атаки відбиті, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Вісім атак відбито, одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 14 разів атакували наші позиції поблизу Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Одне боєзіткнення дотепер триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Тут, впродовж дня, агресор 34 рази атакував в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. 30 атак українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, чотири автомобіля та один мотоцикл знищено. Також наші оборонці суттєво пошкодили танк та п’ять автомобілів противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

На цей час доби наші захисники відбили 43 ворожих атаки наших позицій. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень наразі триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку

За минулу добу агресор чотири рази штурмував передній край оборони в напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили три атаки ворога, на даний час точиться одне боєзіткнення.

Зазнав авіаудару НАРами населений пункт Вербове на Гуляйпільському напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Чотири штурмові дії ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку

П’ять боєзіткнень відбувалось на Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Новоданилівка та Щербаки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 938-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Київщину
Ворог атакував Київщину
18 серпня, 07:40
Путін дав завдання своїй армії повернути Курськ, не знімаючи сили з ключових ділянок на Донбасі
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
20 серпня, 14:57
На фронті відбулося 153 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2024 року
21 серпня, 00:18
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
25 серпня, 18:18
Цієї ночі повітряна тривога тривала майже шість годин через загрозу «Шахедів»
Над Києвом збито близько півтора десятка російських дронів
29 серпня, 08:58
Від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року
31 серпня, 00:00
Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року
2 вересня, 00:10
Нині триває 925-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 5 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5 вересня, 08:10
Українські сили продовжували наступальні дії поблизу Медвежого, Веселого, Обухівки у РФ
ЗСУ продовжують просуватися у Курській області: деталі від ISW
15 вересня, 08:28

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2024 року
Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки
Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки
Рада підтримала підвищення податків, Росія обстріляла Харків. Головне за 17 вересня
Рада підтримала підвищення податків, Росія обстріляла Харків. Головне за 17 вересня
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16
Стало відомо, чим Україна могла вдарити по складах з боєприпасами РФ у Маріуполі
Стало відомо, чим Україна могла вдарити по складах з боєприпасами РФ у Маріуполі
На Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник
На Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
27K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть не потрібні
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
14K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
12K
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua