Курщина: ЗСУ штурмують жіночу колонію, в якій засіли російські окупанти

Під час свого просування в Курській області українська армія вийшла до жіночої колонії, за яку зараз тривають запеклі бої

У селі Мала Локня, за 14 км від українського кордону, окупанти перетворили жіночу виправну колонію на фортецю

Українські військові штурмують будівлю жіночої колонії у Курській області РФ. Саме там перебувають російські солдати, що облаштували вогневі позиції. Про це повідомляє Bild.

Під час свого просування в Курській області українська армія вийшла до жіночої колонії, за яку зараз тривають запеклі бої.

Як зазначається, у селі Мала Локня, за 14 км від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії, зазначають журналісти.

З 2011 року в колонії утримують 203 засуджених злочинниці, засуджених до термінів від 10 до 20 років позбавлення волі.

При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади і використовують сторожові вишки в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі – як захист від українських атак.

Як пише видання, українські військові, зі свого боку, обстрілюють захисників із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками сторожову вежу біля входу в жіночу колонію.

Російські військові блогери підтверджують, що Мала Локня була майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону. При цьому Міноборони РФ заявляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито.

Кадр із колонії з'явився на відео 95 Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальні дії на Курському напрямку, просуваючись по всьому виступу в Курській області Росії, незважаючи на запеклий опір російських військ. Згідно з геолокаційними кадрами та звітом ISW, українські війська досягли успіхів у кількох населених пунктах, включаючи Комарівку, Семенівку, Левшинку та Російську Конопельку.

Загалом, ситуація на Курському напрямку залишається напруженою, з активними бойовими діями та взаємними атаками. ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції, демонструючи рішучість звільнити окуповані території.



Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах.