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Місто зруйновано на 90%: який вигляд має Вовчанськ після 100 днів наступу РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Місто зруйновано на 90%: який вигляд має Вовчанськ після 100 днів наступу РФ
Вовчанськ зруйнований до річки Вовча
фото: Суспільне

У травні 2024 року у деокупованому Вовчанську проживало 3000 людей

Прикордонне місто Вовчанськ, що на Харківщині зруйноване на 90%. У місті лишаються 20 людей. Вони живуть ближче до виїзду. Про це повідомив керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі «Суспільному».

Місто зруйновано на 90%: який вигляд має Вовчанськ після 100 днів наступу РФ фото 1

За його словами, до наступу Росії у травні 2024 року у деокупованому Вовчанську жили 3000 людей. На 29 серпня відомо про 20 людей, які лишаються у Вовчанську. Гамбарашвілі каже, що ці люди живуть ближче до виїзду з міста. Дітей у Вовчанську немає.

Місто зруйновано на 90%: який вигляд має Вовчанськ після 100 днів наступу РФ фото 2

«Вовчанськ зруйнований до річки Вовча, за моєю інформацією, майже повністю. Можемо бачити, що там в принципі нічого немає», – зазначив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Місто зруйновано на 90%: який вигляд має Вовчанськ після 100 днів наступу РФ фото 3

Нагадаємо, сьогодні в день, 30 серпня, російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами.

«За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», – зазначив Терехов.

Також очільник міста повідомив, що внаслідок атаки загинула дитина. У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже троє загиблих.

Теги: Харківщина окупанти війна

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