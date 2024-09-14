ISW оцінив контрнаступ росіян на Курщині

На території Курської області перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців

Російські війська продовжують атакувати на всьому українському виступі в Курській області, утім для тривалого контрнаступу окупантам, імовірно, доведеться перекинути до регіону додаткові підрозділи з інших ділянок фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

За оцінками ISW, Росія ще не розпочала широкомасштабну контрнаступальну операцію, яка б змогла повністю витіснити українські сили з Курщини.

Учора, 13 вересня, президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області, а речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер 12 вересня заявив, що США спостерігали, як російські підрозділи намагалися провести певну контрнаступальну операцію, яку Райдер описав як «маргінальну».

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 13 вересня, що на території Курської області перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.

При цьому Зеленський попередив, що російське військове командування має намір зосередити в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців. Водночас, за оцінками американських офіційних осіб, Росії знадобиться 50 000 військовослужбовців, щоб витіснити українців із Курщини.

Досі російська влада здебільшого покладалася на погано навчених та екіпірованих призовників і невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ для протидії українському вторгненню в Курську область, і малоймовірно, що більшість нинішнього російського угруповання тут складається з досвідчених бойових підрозділів.

Російська контрнаступальна операція з відвоювання території в Курській області, дуже ймовірно, потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому регіоні, особливо якщо більшості з уже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду. Російські повітряно-десантні війська, які нещодавно були передислоковані до Курської області з фронту в Україні, нині несуть основну відповідальність за контратаки в Курській області. Це вказує на те, що російське військове командування, можливо, збирається задіяти підрозділи, які вважаються більш «елітними» або боєздатними для відвоювання території.

Аналітики переконані, що російські загарбники будуть змушені передислокувати частини, які вже беруть участь у наступальних операціях, або оперативні резерви з України до Курської області, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення.

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Між тим, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.