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Бої на Харківщині: Сили оборони повідомили про втрати ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Бої на Харківщині: Сили оборони повідомили про втрати ворога
На Харківському напрямку Сили оборони України ліквідували 22 окупанти, ще 61 – поранені, двоє здалися в полон
фото: ОТУ «Харків»

Противник вдарив по районах, прилеглих до Агрегатного заводу, і завдав втрат власним військам

Російські загарбники відкрили вогонь по своїх же підрозділах у Вовчанську Харківської області. На цьому напрямку за добу ліквідовано 22 окупанти, ще 61 – поранені, двоє здалися у полон. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Харків».

«У Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставки особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження було знищено. Також противник застосував РСЗВ по районах, прилеглих до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Глибоке ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях, проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Намагається відшукати нові маршрути для здійснення заходів логістичного забезпечення. Неподалік Лукʼянців противник нарощує систему зв’язку, провів заходи логістичного забезпечення, а в районі населеного пункту Тихе основну увагу зосередив на повітряній розвідці.

Окупанти протягом доби завдали 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій Сил оборони України, також скидали КАБи. Сили оборони України ліквідували 22 окупанти, ще 61 – поранені, двоє здалися у полон.

«Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки – три артилерійських системи, три автомобілі, чотири одиниці спеціальної техніки, 32 БпЛА. Знищено 43 укриття для особового складу,  місце зберігання боєприпасів, два стартові майданчики запуску БпЛА», –  зазначає ОТУ «Харків».

Як повідомлялося, 14 і 15 вересня бої тривали біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

15 вересня український військовий, який діє на півночі Харківської області, заявив, що темпи російських ударів плануючими бомбами продовжували знижуватися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки російські війська втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.

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Теги: окупанти війна Харківщина фронт

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