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ЗСУ мають нову стратегію операції на Курщині. Аналіз Forbes

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗСУ мають нову стратегію операції на Курщині. Аналіз Forbes
Географічні умови на Курщині сприяють спробам ЗСУ оточити російські війська
фото: Reuters

Минулого тижня українці прорвали оборону противника на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях

Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення. Таку думку висловив аналітик Forbes Девід Екс.

Минулого тижня ЗСУ прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях. За словами аналітика, це шокувало багатьох, але тепер ця мета стає зрозумілішою.

«Українська тактична група, вочевидь, очолювана 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, перерізає шлях праворуч у міру просування за Новий Шлях і через південні квартали найближчого російського міста Веселе. Тобто українські війська розвертаються в бік головного Курського виступу. Якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою та кордоном», – пояснив Девід Екс.

За його оцінками, місцеві географічні умови сприяють спробам ЗСУ оточити російські війська. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів українськими військами, що наступають.

Українські бійці знищили всі постійні мости через Сейм у цьому районі. Саме тому армія РФ на південь від річки, яка там може налічувати цілі батальйони, залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького сухопутного мосту через місто Коренєве. Ось чому ЗСУ невпинно обстрілюють понтони, як тільки росіяни їх встановлюють. Також саме з цієї ж причини українські війська наступають на Кореневе – щоб зруйнувати сухопутний міст, вважає аналітик.

На його думку, співвідношення сил на Курщині також може вплинути на шанси українців на успіх у потенційному оточенні. За оцінками Девіда Екса, Київ виділив близько 10 тис. військовослужбовців для двостороннього вторгнення на Курщину. Водночас Москва могла направити до регіону 38 тис. військових. Однак, як зауважив фахівець, багато хто з цих росіян – це погано навчені молоді призовники.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків DeepState, російські війська в селі Крем'яне на Курщині перебувають в оточенні ще з початку Курської операції. Незважаючи на повне оточення угруповання, періодично відбуваються спроби прорватися до них з боєкомплектом та продовольством. 

До відома, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії. 

Як повідомлялося, Російська Федерація, за даними Financial Times, вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

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Теги: фронт Курщина ЗСУ війна

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