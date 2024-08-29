Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 29 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 612390 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8571 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18) од,
- артилерійських систем – 17549 (+27) од,
- РСЗВ – 1174 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2965 (+15)
Активність флоту окупантів станом на 28 серпня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Нині триває 918-й день повномасштабної війни в Україні.
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