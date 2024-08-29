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Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 918-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 29 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 612390 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8571 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18) од,
  • артилерійських систем – 17549 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2965 (+15)
Втрати Росії у війні станом на 29 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 29 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 серпня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 серпня
Активність флоту окупантів станом на 29 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 918-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

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