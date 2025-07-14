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На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле: вогонь охопив 60 гектарів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле: вогонь охопив 60 гектарів
На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле
фото: ДСНС

Ворог цинічно знищує хлібні поля на Харківщині – ДСНС

У неділю, 13 липня внаслідок удару Росії загорілось пшеничне поле на Харківщині. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком»

Як повідомили в ДСНС, вдень 13 липня російська авіація завдала чергового підступного удару. Під прицілом окупаційної армії стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, що у Куп’янському районі.

На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле
На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле
фото: ДСНС

Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено вісім рятувальників на пожежній автоцистерні.

Загорілася пшениця на площі 60 гектарів
Загорілася пшениця на площі 60 гектарів
фото: ДСНС

За попередніми даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще чотири кермувальники поранені.

Один вантажний автомобіль загорівся, ще близько 20-ти – пошкоджені.

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Теги: пожежа ДСНС обстріл пшениця Харківщина

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