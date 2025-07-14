На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле: вогонь охопив 60 гектарів

На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле

Ворог цинічно знищує хлібні поля на Харківщині – ДСНС

У неділю, 13 липня внаслідок удару Росії загорілось пшеничне поле на Харківщині. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком»

Як повідомили в ДСНС, вдень 13 липня російська авіація завдала чергового підступного удару. Під прицілом окупаційної армії стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, що у Куп’янському районі.

На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле фото: ДСНС

Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено вісім рятувальників на пожежній автоцистерні.

Загорілася пшениця на площі 60 гектарів фото: ДСНС

За попередніми даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще чотири кермувальники поранені.

Один вантажний автомобіль загорівся, ще близько 20-ти – пошкоджені.