На Харківщині після удару РФ загорілося пшеничне поле: вогонь охопив 60 гектарів
Ворог цинічно знищує хлібні поля на Харківщині – ДСНС
У неділю, 13 липня внаслідок удару Росії загорілось пшеничне поле на Харківщині. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком»
Як повідомили в ДСНС, вдень 13 липня російська авіація завдала чергового підступного удару. Під прицілом окупаційної армії стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, що у Куп’янському районі.
Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено вісім рятувальників на пожежній автоцистерні.
За попередніми даними ДСНС, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще чотири кермувальники поранені.
Один вантажний автомобіль загорівся, ще близько 20-ти – пошкоджені.