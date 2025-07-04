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Рух столичних автобусів №9 та №69 відновлено після нічної атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух столичних автобусів №9 та №69 відновлено після нічної атаки
Рух автобусів №№ 9, 69 відновлено о 10:45
фото з відкритих джерел

Через нічну атаку частово було перекрито рух транспорту на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному 

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки у ніч на 4 липня. Рух транспорту на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному частково перекривали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

О 10:48  «Київпастранс» повідомив, що рух автобусів №№ 9, 69 відновлено.

«Рух автобусів №№ 9, 69 відновлено о 10:45 за власною схемою, курсування з відхиленням графіка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

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Теги: громадський транспорт обстріл Київ

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