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РФ вдарила ракетою по колоні зерновозів на Сумщині: є загиблий і поранені (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ вдарила ракетою по колоні зерновозів на Сумщині: є загиблий і поранені (фото)
Унаслідок атаки одна вантажівка загорілася, ще близько 20-ти – пошкоджені
фото: Прокуратура Сумщини

Загарбники вже вигадали байку, щоб виправдати свій злочин

Учора ввечері росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені. Про це повідомила Прокуратура Сумщини.

«31 серпня близько 20:30 ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які були на шляху «Суми-Харків» поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще чотири кермувальники поранені.

Один вантажний автомобіль загорівся, ще близько 20-ти – пошкоджені.

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Унаслідок атаки одна вантажівка загорілася, ще близько 20-ти – пошкоджені
фото: Прокуратура Сумщини

Тим часом вже вигадали байку, щоб виправдати свій злочин. Пропагандистські ресурси поширюють інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу. Однак, як стверджує прокуратура, на фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Крім того, ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. В пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий. Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Теги: війна зерно Сумщина ракетна атака

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