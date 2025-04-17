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Росія готує удари по Україні напередодні Великодня – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія готує удари по Україні напередодні Великодня – Зеленський
За словами глави нашої держави, спецслужби надали інформацію про підготовку ударів РФ по містах України
скріншот з відео

Президент: «Знаємо, до чого готується Росія»

Українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.

Президент зустрівся з енергетиками і відзначив їх державними нагородами. Він наголосив, що вже третю зиму повномасштабної війни Україні вдалося пройти без блекауту.

«Було складно, було багато загроз, відключень, втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу. Багатьох людей, які захищають енергооб’єкти, відновлюють їх після ударів, ремонтують – і навіть під обстрілами, – будують те, що треба для захисту, забезпечують роботу електростанцій, мереж – усієї нашої енергетики», – зазначив глава нашої держави.

За словами українського лідера, сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику.

Нагадаємо, 14 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який у 2025 році припав на 17 квітня. Християни знають, що у священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.

Раніше митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко заявив, що нагальної потреби в освяченні великоднього кошика немає – це радше українська традиція.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2025 році зафіксовано значне подорожчання набору продуктів – на 18,1%.

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Теги: Великдень 2025 Володимир Зеленський обстріл

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