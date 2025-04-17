У Херсоні росіяни атакували з дрона «швидку»: є поранені

Потерпілих доставили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу

Через скидання вибухівки з БпЛА пошкоджена автівка «екстренки» та постраждали двоє фахівців

Зранку російські війська атакували з дрона «швидку» в Дніпровському районі Херсона, постраждали фельдшер та водій. Як передає «Главком», про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації.

«Орієнтовно о 07:40 російські війська атакували з дрона «швидку» у Дніпровському районі Херсона», – йдеться у дописі.

Як зазначається, через скидання вибухівки з БпЛА пошкоджена автівка «екстренки» та постраждали двоє фахівців. Зокрема, 65-річний фельдшер дістав вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги. У 61-річного водія – вибухова травма, поранення голови та тазу.

Потерпілих доставили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу.

Також ворожі сили протягом ночі обстріляли Херсонщину, внаслідок чого одна людина загинула, ще 15 дістали поранення, з них – одна дитина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією, під ударами опинились житлові квартали, а також об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено 20 багатоквартирних і 17 приватних будинків. Окрім того, зазнали руйнувань газопроводи, господарські споруди, а також кілька автомобілів – як службових, так і приватних.

Серед населених пунктів, що опинились під вогнем, зокрема Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Саблуківка, Шляхове, Монастирське, Осокорівка, Нововоронцовка, Качкарівка, Новоолександрівка, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.Застосовувалася як ствольна артилерія, так і авіація.

Нагадаємо, російська армія з самого ранку атакує Херсон різними типами озброєння. О 6:36 голова ОВА Прокудін повідомив про ракетну небезпеку з авіації. Близько 7:20 ворог почав стріляти з артилерії по Таврійському району.

Після цього росіяни запустили дрон у районі Бериславського шосе та над залізничним вокзалом, де під атаку потрапив і голова міської військової адміністрації Мрочко.

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл



Росіяни зранку атакували центральну частину Херсона чотирма КАБами. Посадовець записував звернення, коли окупанти повторне обстріляли Херсон з артилерії. pic.twitter.com/Ziyu87IQ16 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2025

Близько 8 ранку Росія знову стала бити по Таврійському району. Станом на 8:20 атака тривала.

Також російська армія знищила льодову арену в Центральному районі Херсона, застосувавши чотири керовані авіабомби.