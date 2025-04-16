Данські військові планують приїхати в Україну для навчань із дронами

Данські військові вже тренуються застосовувати дрони, подібні до тих, які використовують на фронті в Україні

Командувач данської армії прагне підготувати солдатів до бойових технік сучасної війни, запозиченими з українського досвіду

Данія планує відправити кілька груп своїх військових для вивчення українського досвіду війни. Як передає «Главком», про це командувач данської армії Пітер Бойсен сказав в інтерв’ю телеканалу TV 2.

Бойсен прагне підготувати данських солдатів до бойових технік сучасної війни, запозиченими з українського досвіду – зокрема, йдеться про використання ударних дронів.

Данські військові вже тренуються застосовувати дрони, подібні до тих, які використовують на фронті в Україні. Ці БпЛА та техніка їхнього використання стали результатом візиту самого командувача Бойсена до України.

Тому зараз він прагне прискорити процес навчання й відправити групи данських солдатів на навчання до України. Остаточно ці навчання ще не затверджені, як і кількість данських військових, які можуть узяти в них участь.

Однак Бойсен хоче, щоб навчання тривало від одного до двох тижнів і почалося, можливо, вже влітку. Запрошення в Україну для данських солдатів генерал нібито отримав від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Бойсен запевнив, що данці не братимуть участі в бойових діях проти росіян, і тренуватимуться на базах у західній частині України.

Нагадаємо, уряд провів консультації з комітетом зовнішньої політики щодо 25-го пакету пожертв для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

До слова, громадянки Данії, яким після 1 липня 2025 року виповниться 18 років, у 2026 році можуть бути призвані на військову службу, заявив міністр оборони країни Троєлс Лунд Поульсен. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Досі в країні обов'язкова служба в армії була лише для чоловіків. Причому практично термінову службу проходять в повному обсязі данці – в армії досить добровольців.