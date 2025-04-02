Звільнення Київщини у 2022 році стало важливим сигналом усьому світу – Сирський 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (на фото у центрі) у 2022 році очолював Сухопутні війська й особисто відповідав за оборону столиці та області

Київська оборонна операція тривала 38 діб – від початку повномасштабного вторгнення РФ до остаточного вигнання ворога з Київщини

Перемога Сил оборони України у Київській операції навесні 2022 року стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світу, що Україну не зламати. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський з нагоди третьої річниці звільнення Київської області від російських загарбників, інормує «Главком».

Як зазначив Сирський, Київська оборонна операція тривала 38 діб – від початку повномасштабного вторгнення РФ до остаточного вигнання ворога з Київщини.

Сирський нагадав, що тоді він очолював Сухопутні війська Збройних сил України і, маючи дані розвідки, розумів: одним із головних напрямків удару буде Київ.

«Я запропонував свою кандидатуру для керівництва обороною столиці, і мені було довірено цю відповідальність та цю честь», – зазначив Сирський.

За його словами, у дуже короткий термін до початку повномасштабного вторгнення було вчасно проведено необхідну підготовку до оборони столиці – поділено Київ та область на сектори, призначено командувачів, організовано внутрішній і зовнішній рубежі оборони, виведено на позицііі техніку та особовий склад, зроблено інженерне обладнання рубежів і позицій, створено укріплені райони та організовано систему вогню.

За словами Сирського, на шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них – міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. «Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами. Українці прийняли бій, бо кожен із нас розумів: захист Києва – це захист України, її незалежності та її майбутнього», – зазначив генерал.

Як зазначив головнокомандувач, під час оборони Київщини українська армія ше не мала «Хаймарсів», «Бредлі» та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обовʼязково захистять.

«Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей, ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій», – підкреслив Сирський.

На його переконання, перемога в Київській операції стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світові: Україна бореться. Україну не зламати. Україна здатна перемагати. І Україна переможе.

«Я пишаюся кожним солдатом, сержантом і офіцером, які у вирішальний момент нашої історії продемонстрували відвагу, військову майстерність і витримку. Схиляю голову перед пам’яттю тих, хто віддав свої життя за звільнення Київщини і звитягу України», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Київська область однією з перших прийняла на себе удар військ РФ. Бойові дії у регіоні тривали понад місяць. 15 громад Вишгородського, Бучанського і Броварського районів були захоплені російською армією.

Увечері 2 квітня 2022 року Міністерство оборони України повідомило про визволення Київщини від російських загарбників. Тоді останні підрозділи військ РФ були вибиті з Бучі, Гостомеля і Бородянки.

До слова, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив результати роботи ЗСУ за березень та назвав головні завдання армії.