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Росіяни знищили льодову арену в Херсоні та пошкодили житлові будинки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни знищили льодову арену в Херсоні та пошкодили житлові будинки
Близько 06:30 російські пілоти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона
фото: Національна поліція України

Масований артобстріл Таврійського району тривав майже пів години

Російська армія знищила льодову арену в Центральному районі Херсона, застосувавши чотири керовані авіабомби. Як передає «Главком», про це повідомляє Національна поліція та Херсонська МВА.

«Близько 06:30 російські пілоти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона. Чотири керовані бомби влучили в будівлю льодової арени, внаслідок чого заклад зруйновано», – ідеться у повідомленні.

На місці вибухів виникла пожежа. Під час ліквідації загоряння військові РФ завдали артилерійського обстрілу, в результаті чого уламками пошкодило два службові автомобілі ДСНС.

Росіяни знищили льодову арену в Херсоні та пошкодили житлові будинки фото 1
фото: Національна поліція України

Масований артобстріл Таврійського району тривав майже пів години. В результаті вибухів снарядів пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев’ять цивільних транспортних засобів.

Водночас до семи зросла кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу Центрального району Херсона. Як зазначається, дві жінки 24 і 56 років самостійно звернулись до лікарні. В обох мінно-вибухова травма. У старшої постраждалої також пошкодження зв'язок суглобу.

Росіяни знищили льодову арену в Херсоні та пошкодили житлові будинки фото 2
фото: Національна поліція України

А 70-річного постраждалого до медзакладу доправили співробітники поліції. Він отримав мінно-вибухову травму і перелом лівої руки.

Також у МВА інформують, що до лікарні звернувся херсонець, який напередодні постраждав під час російського артобстрілу у Дніпровському районі. У 67-річного чоловіка мінно-вибухова та акубаротравма. Медики оцінюють його стан як легкий.

Нагадаємо, російська армія з самого ранку атакує Херсон різними типами озброєння. О 6:36 голова ОВА Прокудін повідомив про ракетну небезпеку з авіації. Близько 7:20 ворог почав стріляти з артилерії по Таврійському району.

Після цього росіяни запустили дрон у районі Бериславського шосе та над залізничним вокзалом, де під атаку потрапив і голова міської військової адміністрації Мрочко.

Близько 8 ранку Росія знову стала бити по Таврійському району. Станом на 8:20 атака тривала.

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Теги: війна обстріл Херсон

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