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Світ може лишитися без Coca-Cola, цукерок та йогуртів через війну в одній країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світ може лишитися без Coca-Cola, цукерок та йогуртів через війну в одній країні
Вибробництво Coca-Cola опинилось під загрозою
фото із відкритих джерел

Гуміарабік використовувався протягом тисячоліть і є цінним для виробництва багатьох відомих продуктів

Війна в Судані поставила під загрозу виробництво продуктів харчування та косметики в усьому світі та США зокрема. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Bloomberg.

Воєнізоване угруповання RSF у Судані контролює ключовий інгредієнт для виробництва газування та шоколадок – гуміарабік, або «арабський камедь».

Гуміарабік – липкий деревний сік, діє як органічний емульгатор у споживчих товарах та побутових брендах по всьому світу. Суданське ополчення, якому США закидають геноцид, контролює основні частини ланцюжка поставок. Оскільки саме Судан виробляє 70% цього інгредієнта.

Гуміарабік росте по всій Африці– від Сенегалу до Кенії – але мільйони дерев акації, що ростуть у піщаному поясі площею 200 тис. квадратних миль на півдні Судану, який значною мірою контролюється RSF, є серцем виробництва.

Зараз, через два роки після початку війни в Судані, яка спровокувала найбільшу у світі гуманітарну кризу, ланцюжок поставок у Судані неможливо відстежити.

«Якби гуміарабік зник, формула Coca-Cola перестала б працювати. Це була б вже не Coca-Cola», – сказала Майсара Елавад, комерційний консультант Albakry Factory for Packing & Preparing Gum Arabic, яка щорічно експортує близько 4 тис. тонн камеді компаніям у Європі та США.

Компанії в продуктах яких використовується «арабська камедь», або відмовилися від коментарів, як Coca-Cola, або ухильно відповіли, як Nestle.

Натуральний емульгатор виробляється в основному в районах Дарфура, Північного та Західного Кордафану, а потім експортується до Європи та США.

Представник RSF заперечує, що його бійці грабують чи вимагають гроші у постачальників гуміарабіку. Проте журналісти зазначають, що RSF спалювали гаї акації, вбивали фермерів і розграбували тисячі тонн камеді зі складів у столиці Судану Хартуме, включаючи 3 тис. тонн від Afritec, за словами Ягуба.

За словами члена Торгової палати Судану та Асоціації гуміарабіку Судану Башира аль-Кінані, з початку війни було розграбовано понад 30 тис тонн цього цінного інгредієнта. Це означає, що як би гуміарабік не залишав Судан, він, швидше за все, збагачує осіб, пов'язаних з військовими злочинами.

Гуміарабік використовувався протягом тисячоліть: як клей у кам'яному віці в Африці, у фарбах китайських переписувачів неоліту, для бальзамування мумій єгипетських фараонів та для зміцнення помади, якою користувалися королеви Єлизавета I та Клеопатра. Греки використовували його для лікування виразок; старі майстри – включаючи Рембрандта – для змішування своїх фарб.

Нагадаємо, Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola Company, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини через підвищений вміст хлоратів.

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Теги: гроші Судан харчування економіка бізнес війна політика продукти

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