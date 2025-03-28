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Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують захищати Україну.

Новини війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 74 авіаційних удари, застосувавши 109 керованих авіаційних бомб, 1123 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4800 артилерійських обстрілів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 298 окупантів, 183 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили 14 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, п’ять броньованих машин піхоти, три квадроцикли, п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, один засіб РЕБ та міномет противника. Також значно пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, гаубицю та дві гармати.

На Харківському напрямку

П’ять штурмових дій противника в районі Вовчанська зупинили українці.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник 26 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки; наразі тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог 32 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. Наразі продовжуються 3 боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру та Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. Наразі продовжуються 2 боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує українських захисників. За минулу добу агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів – у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямках Малинівки і Новоолександрівки; 12 боєзіткнень продовжуються дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах таких населених пунктів, як Яблунівка, Зоря, Новооленівка, Гродівка, Покровськ, Чунишине, Новосергіївка, Новомиколаївка, Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке, чотири бойових зіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулося за доуб. Ворог здійснив 349 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року фото 9
Теги: ЗСУ війна Покровськ Генштаб

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