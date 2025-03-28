Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують захищати Україну.

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Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 74 авіаційних удари, застосувавши 109 керованих авіаційних бомб, 1123 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4800 артилерійських обстрілів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 298 окупантів, 183 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили 14 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, п’ять броньованих машин піхоти, три квадроцикли, п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, один засіб РЕБ та міномет противника. Також значно пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, гаубицю та дві гармати.

На Харківському напрямку

П’ять штурмових дій противника в районі Вовчанська зупинили українці.

На Куп’янському напрямку

Противник 26 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки; наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Ворог 32 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. Наразі продовжуються 3 боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. Наразі продовжуються 2 боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує українських захисників. За минулу добу агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів – у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямках Малинівки і Новоолександрівки; 12 боєзіткнень продовжуються дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах таких населених пунктів, як Яблунівка, Зоря, Новооленівка, Гродівка, Покровськ, Чунишине, Новосергіївка, Новомиколаївка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке, чотири бойових зіткнення ще тривають.

На Курському напрямку

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулося за доуб. Ворог здійснив 349 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби.