Контракт «18-24». Сухопутні війська повідомили, кому можуть відмовити у службі

Основні вимоги для служби, аби претендент був повнолітній та придатний за медичними показниками

Офіцерка відділення медіа Першого Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько назвала причини, через які громадянам у віці 18-24 років можуть відмовити в укладанні спецконтракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телемарафон.

Основні вимоги – аби претендент був повнолітній та придатний до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору. Також потрібно, аби у нього не було судимостей.

«Ми можемо відмовити кандидату тільки в тому разі, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію і якщо він не підходить за віком. Також, якщо є судимість в кандидата. Але зараз до нас приходить все більше охочої молоді. Ще поки не було таких відмов від нас», – підсумувала Пунько.

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подано десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби.

До слова, перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

Також підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.

Як відомо, добровольцям необхідно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), при цьому вони мають пріоритет у черзі на огляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України. У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Збройних сил.