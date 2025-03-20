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Контракт «18-24». Сухопутні війська повідомили, кому можуть відмовити у службі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Контракт «18-24». Сухопутні війська повідомили, кому можуть відмовити у службі
Наразі випадків відмови не було
фото: Генштаб ЗСУ, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»

Основні вимоги для служби, аби претендент був повнолітній та придатний за медичними показниками

Офіцерка відділення медіа Першого Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько назвала причини, через які громадянам у віці 18-24 років можуть відмовити в укладанні спецконтракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телемарафон.

Основні вимоги – аби претендент був повнолітній та придатний до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору. Також потрібно, аби у нього не було судимостей.

«Ми можемо відмовити кандидату тільки в тому разі, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію і якщо він не підходить за віком. Також, якщо є судимість в кандидата. Але зараз до нас приходить все більше охочої молоді. Ще поки не було таких відмов від нас», – підсумувала Пунько. 

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подано десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби.

До слова, перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

Також підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців. 

Як відомо, добровольцям необхідно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), при цьому вони мають пріоритет у черзі на огляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України. У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Збройних сил.

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Теги: Міноборони контрактна армія війна

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