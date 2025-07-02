Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)
Внаслідок обстрілу значно пошкоджено медзаклад та є постраждалі
фото: Херсонська ОВА

Серед поранених у Херсоні троє медиків

Російські терористи з артилерії обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Серед поранених – три медсестри.

РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото) фото 1
РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото) фото 2

Зазначається, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще дві жінки, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно. У медзакладі продовжують перебувати четверо пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Ще одна 69-річна потерпіла отримала допомогу, від госпіталізації відмовилась.

РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото) фото 3

Нагадаємо, вночі під обстрілом була Харківщина. Російські терористи використали для атаки на Харківщину БпЛА «Герань-2».

У ніч на 2 липня Росія також атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження. Під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада.

Читайте також:

Теги: ракета дрон війна Херсон лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Хврківщині восьмеро постраждалих після нічної атаки
Атака на Харківщину: з’явились фото наслідків
30 червня, 07:45
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
24 червня, 18:39
Літальний апарат може працювати на висоті від одного до трьох кілометрів
Росіяни почали використовувати новий розвідувальний дрон: чим він небезпечний
21 червня, 18:38
Близько 25 тисяч працівників з КНДР приїдуть у спеціальну економічну зону «Алабуга»
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
19 червня, 17:38
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
19 червня, 07:35
Далекобійне озброєння українського виробництва може зіграти ключову роль у війні Росії проти України
Далекобійна українська зброя – це чітка та ефективна гарантія безпеки країни
10 червня, 11:38
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
10 червня, 11:33
Максимальна зафіксована дальність пуску ракети КМ-23 становить до 690 км
РФ сьогодні атакувала Україну північнокорейською балістикою
10 червня, 11:14
У багатьох районах столиці спалахнули пожежі
Атака на Київ: загинули четверо людей
6 червня, 06:32

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року
РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)
РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)
Окупанти штурмують на мотоциклах: аналітики ISW оцінили нову тактику
Окупанти штурмують на мотоциклах: аналітики ISW оцінили нову тактику
Втрати ворога станом на 2 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Харківщину атакувала «герань»: відео наслідків
Харківщину атакувала «герань»: відео наслідків
Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч
Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
108K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
46K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
40K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
33K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua