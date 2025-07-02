РФ обстріляла лікарню в Херсоні: є постраждалі (фото)

Серед поранених у Херсоні троє медиків

Російські терористи з артилерії обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Серед поранених – три медсестри.

Зазначається, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще дві жінки, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно. У медзакладі продовжують перебувати четверо пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Ще одна 69-річна потерпіла отримала допомогу, від госпіталізації відмовилась.

Нагадаємо, вночі під обстрілом була Харківщина. Російські терористи використали для атаки на Харківщину БпЛА «Герань-2».

У ніч на 2 липня Росія також атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження. Під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада.