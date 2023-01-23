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Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну
Глава держави розповів про плани загарбників
фото з відкритих джерел

Президент України: «Путін думає, де на нас наступати – ми думаємо, де захищатимемось»

Президент Росії Володимир Путін готує новий наступ на Україну. Наші військові готові знову захищати свою землю. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За словами глави держави, ціною війни для російського диктатора стали чужі жертви. Зеленський зазначив, що тисячі людей помирають, але російський президент все одно прагне воювати.

Наступ може бути з будь-якого боку. Може бути на Півдні чи Сході. Він же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Путін думає, де на нас наступати. Ми думаємо, де захищатимемось. Це зовсім різні сприйняття світу й підходи. Путін відправляє помирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, не помирають і не страждають. Може вони на окупованих територіях України й стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні.

Президент додав, що війну як проблему має усвідомити весь світ, а не лише Україна.

Нагадаємо, нині ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну: коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW.

Раніше повідомлялося, що білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації: прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію.

Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський наступ

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