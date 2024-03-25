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На Хмельниччині запровадили погодинні відключення світла

Ірина Луцак
glavcom.ua
На Хмельниччині запровадили погодинні відключення світла
Енергетики фіксують суттєвий зріст навантаження на електромережі
фото з відкритих джерел

Згідно із опублікованим графіком, відключатимуть одну чергу зранку з 07:00 до 11:00 та одну ввечері з 17:30 до 21:30

У Хмельницькій області станом на вечір 25 березня фіксують суттєве зростання навантаження на електромережі. Задля його зменшення запроваджено графік погодинних відключень. Про це повідомили в АТ «Хмельницькобленерго».

«Енергетики фіксують суттєвий зріст навантаження на електромережі. Якщо ситуація й далі йтиме таким чином, і споживачі не зменшать обсяг споживання електричної енергії, будуть запроваджені мережеві обмеження», – йдеться в повідомленні.

Графік вимкнення світла
Графік вимкнення світла
АТ «Хмельницькобленерго»

В обленерго попередили, що відключення відбуватимуться за двома чергами. Згідно із опублікованим графіком, відключатимуть одну чергу зранку з 07:00 до 11:00 та одну ввечері з 17:30 до 21:30, виключно в періоди максимального навантаження.

Також зазначається, що енергетики постійно відслідковують рівень навантаження на електромережі й застосовуватимуть графік тільки за потреби, аби уникнути технологічних пошкоджень обладнання.

Як повідомлялося раніше, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки РФ на об'єкти енергосистеми України у Сумській області тимчасово введено графіки аварійних відключень у низці районів.

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Теги: Хмельниччина електроенергія відключення

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