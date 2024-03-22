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Масований обстріл України: у декількох областях вводяться графіки відключення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований обстріл України: у декількох областях вводяться графіки відключення світла
У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах
фото ілюстративне

У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій

Унаслідок ракетної атаки РФ на об'єкти енергосистеми України у Сумській області тимчасово введено графіки аварійних відключень у низці районів. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Як повідомляється, відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

«Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться у повідомленні.

У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг, але ситуація контрольована. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електрики.

«Найголовніше – без жертв та постраждалих. Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку», –  зазначив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень. 

«У нашій області понад 1300 Пунктів незламності. Їх ми підготували заздалегідь – силами влади, ДСНС, поліції, бізнесу. Там є все, щоб перечекати відключення електрики. Світло, тепло, можливість підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Знайти найближчий пункт можна в «Дії», – додали у Дніпропетровській ОДА.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

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Теги: енергетика Дніпро електроенергія Сумщина Полтавщина

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