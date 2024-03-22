Масований обстріл України: у декількох областях вводяться графіки відключення світла

У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах

У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій

Унаслідок ракетної атаки РФ на об'єкти енергосистеми України у Сумській області тимчасово введено графіки аварійних відключень у низці районів. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

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Як повідомляється, відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

«Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться у повідомленні.

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У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг, але ситуація контрольована. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електрики.

«Найголовніше – без жертв та постраждалих. Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку», – зазначив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень.

«У нашій області понад 1300 Пунктів незламності. Їх ми підготували заздалегідь – силами влади, ДСНС, поліції, бізнесу. Там є все, щоб перечекати відключення електрики. Світло, тепло, можливість підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Знайти найближчий пункт можна в «Дії», – додали у Дніпропетровській ОДА.

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Нагадаємо, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.