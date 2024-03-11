Енергетики відновили електропостачання для жителів Одещини, що були без світла через атаку

ДТЕК повернув світло жителям Одещини, що були без електроенергії через останню атаку

Енергетики компанії ДТЕК ліквідували наслідки обстрілів та повернули світло у домівки 398 родин в Одеській області, що були без електроенергії через останню атаку. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Зокрема, у ніч на 11 березня Одещина зазнала чергового обстрілу з боку ворога. Внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти електромереж ДТЕК, через що без світла залишилось майже 400 родин. Енергетики відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл ЗСУ та ДСНС.

Завдяки цьому станом на 17:00 їм вдалося заживити усіх, у кого не було електропостачання через атаку. Загалом з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК повернули світло вже понад 118 тис. родин, що були знеструмлені через постійні атаки.

Нагадаємо, за два місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,1 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.