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У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Cічень традиційно є «провальним» для переважної більшості бюджетних установ (що споживають електроенергію)
фото: Depositphotos

Експерт: є розуміння переліку споживачів, які формують борги балансуючого ринку

Обсяг приросту боргу на балансуючому ринку електроенергії за січень цього року склав приблизно 800 млн грн. Про це в інтерв’ю «Інтерфаксу» розповів радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. 

Він пояснив, що січень традиційно є «провальним» для переважної більшості бюджетних установ (що споживають електроенергію – РЕД.), тому що вони не встигають провести тендери, укласти договори з постачальниками і, як наслідок, потрапляють на постачальника останньої надії (ПОН).

«Це, на жаль, з року в рік повторюється. Але в цьому році бюджет був прийнятий вчасно. Це мало б сприяти своєчасності всіх закупівельних процедур. Втім, цього все-одно не відбулося. Велика кількість бюджетних споживачів потрапила на ПОН. Але вже в лютому-березні очікується суттєве покращення ситуації і, гадаю, кількість споживачів ПОН зменшиться вдесятеро… Впевнений, що значна частина цього боргу буде погашена, коли бюджетні організації врегулюють свої проблемні питання з поставкою й, зокрема, розрахуються з ПОН», – розповів посадовець.

Бойко зазначив, що є розуміння переліку споживачів, які формують борги балансуючого ринку. Але найбільш нагальним завданням, на його переконання, є виведення з нього саме критичних споживачів.

«З рештою необхідно працювати в рамках правового поля – через претензійно-позовну роботу та фізичне відключення за наявності непогашених боргів та відсутності їхньої реструктуризації», – зазначив радник прем’єра.

Як повідомлялося, на балансуючому ринку електроенергії перед НЕК «Укренерго» заборгували майже 30 млрд грн, а «Укренерго» виробникам електроенергії винен 18 млрд грн. Голова правління компанії Володимир Кудрицький повідомляв, що борги на балансуючому ринку створюють велику проблему для енергосистеми і потребують негайного вирішення.

У грудні минулого року на енергетичному штабі було прийнято рішення переглянути перелік держпідприємств, які можна відключати за несплату електроенергії на балансуючому ринку. 80% цих боргів генерують державні та комунальні компанії: водоканали, шахти, обленерго, СхідГЗК.

Теги: бюджет Юрій Бойко Укренерго відключення

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