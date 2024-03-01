Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла
фото з відкритих джерел

Місцеві також повідомляють про проблеми зі зв'язком

У тимчасово окупованому Севастополі третій день поспіль лунають вибухи. Зокрема, після сьогоднішнього у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

Також рух Керченським мостом знову перекрито.

Кримські пабліки повідомляють про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки». Окупаційні адміністрації ситуацію на півострові не коментують.

Кримські пабліки повідомляють про пожежу біля аеропорту «Сімферополь»
Кримські пабліки повідомляють про пожежу біля аеропорту «Сімферополь»
фото з соцмереж
Місцеві повідомляли про вибухи поблизу військового аеродрому «Саки»
Місцеві повідомляли про вибухи поблизу військового аеродрому «Саки»
фото з соцмереж

Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.

До слова, триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: електроенергія Крим Севастополь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог може застосовувати ракети в комбінації з іншими засобами ураження
ЗСУ розвідали, де ворог розмістив пускові установки ракет «Онікс» у Криму
27 лютого, 11:14
Вибух на Кримському мосту
СБУ готує велику спецоперацію. Кримському мосту приготуватися
24 лютого, 07:10
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
19 лютого, 10:41
Великий десантний корабель «Цезар Куніков» було знищено в результаті спільної операції ЗСУ та ГУР
ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії
14 лютого, 09:56
Російський десантний корабель проєкту 775 базується у Севастополі
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
14 лютого, 08:31
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, словацькому – 4 березня
Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною
7 лютого, 19:58
Наразі енергосистема України збалансована
Чи є дефіцит в енергосистемі після останніх ворожих атак: дані Міненерго
4 лютого, 10:48
Знищення ворожого командного пункту на аеродромі «Бельбек» впливає на керування авіацією загалом
ЗСУ розкрили, як росіяни готують помсту за удар по аеродрому «Бельбек»
4 лютого, 08:52
Голова «ЕКУ» зазначив, що сама структура ПСО, вона дуже не коректна до трейдерів, експортерів та імпортерів
«Енергетична компанія України» закликала до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії
3 лютого, 15:28

Події в Україні

Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла
Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла
У Криму лунають вибухи: росіяни повідомляють про влучання (відео)
У Криму лунають вибухи: росіяни повідомляють про влучання (відео)
Вибухи у Маріуполі: знищено склад зброї окупантів
Вибухи у Маріуполі: знищено склад зброї окупантів
ГУР атакувало російський ракетний комплекс «Панцирь-С1» на Білгородщині
ГУР атакувало російський ракетний комплекс «Панцирь-С1» на Білгородщині
Росія скинула авіабомби на будинки у Запорізькій області: є жертва
Росія скинула авіабомби на будинки у Запорізькій області: є жертва
Роковини Корюківської трагедії. Нацисти здійснили масовий злочин проти людства
Роковини Корюківської трагедії. Нацисти здійснили масовий злочин проти людства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
54K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
29K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
25K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
11K
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
5145
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів

Новини

Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Сьогодні, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua