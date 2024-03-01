Частина Севастополя після вибухів залишилася без світла

Місцеві також повідомляють про проблеми зі зв'язком

У тимчасово окупованому Севастополі третій день поспіль лунають вибухи. Зокрема, після сьогоднішнього у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

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Також рух Керченським мостом знову перекрито.

Кримські пабліки повідомляють про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки». Окупаційні адміністрації ситуацію на півострові не коментують.

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Кримські пабліки повідомляють про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» фото з соцмереж

Місцеві повідомляли про вибухи поблизу військового аеродрому «Саки» фото з соцмереж

Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.

До слова, триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.