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На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото)
На острові Хортиця знайдено роги благородного оленя
фото: Національний заповідник «Хортиця»

Національний заповідник «Хортиця» отримав унікальну знахідку

Мешканець Запоріжжя на острові Хортиця знайшов роги благородного оленя, який жив на цій території понад три століття тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний заповідник «Хортиця».

«Роги благородного оленя (інша назва – олень лісовий) поповнили музейні фонди Національного заповідника «Хортиця». Ці тварини мешкали на острові Хортиця більше як три століття тому», – йдеться у повідомленні.

На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото) фото 1
фото: Національний заповідник «Хортиця»

Національний заповідник «Хортиця» зауважує, що роги на правому березі старого русла Дніпра знайшов Анатолій Мережко. Сьогодні, 9 червня, вони були передані заповіднику.

До слова, Національний музей історії України отримав унікальний археологічний скарб, датований початком V століття. Знахідка має надзвичайну культурну та наукову цінність.

Як повідомлялося, у Вінниці під час археологічних досліджень архітектурно-історичного комплексу «Мури» виявили сліди першого будівельного періоду цієї пам’ятки. Головний архітектор Вінниці, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради Євген Совінський додав, що міська рада систематично замовляє археологічні дослідження, адже Вінниця внесена до переліку історичних міст і має доволі різноманітний культурний шар, який потрібно досліджувати.

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Теги: музей історія Запорізька область

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