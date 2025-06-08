Відомий історик спрогнозував, коли можна чекати на перемир’я з Росією

Ярослав Грицак порівняв перемир’я із Мінськими угодами, які хоч і не припинили конфлікт, але «применшили його структуру»

Від початку перемовин із Росією до оголошення перемир’я може минути багато часу, тому припинення вогню цього року може й не статися. Як інформує «Главком», таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю на YouTube-каналі Liga.net.

При цьому він наголосив, що перемир’я – в інтересах України, оскільки воно збільшує рівень безпеки.

Ярослав Грицак порівняв перемир’я із Мінськими угодами, які хоч і не припинили конфлікт, але «применшили його структуру» і призвели до зменшення кількості загиблих.

За словами історика, перемир’я дає шанс «змінити інтенсивність конфлікту, перевести в такий стан, коли ми «можем віддихнути і зосередитись на чомусь іншому».

Ярослав Грицак також повідомив про сценарії завершення війни, які визначили історики Гарвардського університету.

«Зараз з’явився новий жанр історії – прикладна історія. Це такий жанр, який пробує знання минулого просувати для прогнозів щодо майбутнього. Зараз є цілий центр в Гарварді. Минулого літа вони розробили сценарії можливого кінця війни в Україні, виходячи з історичного досвіду. Там є сім сценаріїв, які я пам’ятаю. Вони більше схиляються до корейського, до фінського сценаріїв», – розповів він.

Історик при цьому зазначив, досвід минулого свідчить, що початок переговорів між ворогуючими сторонами не означає негайного оголошення перемир’я.

«Я переконаний, надіюся, що перемовини почнуться, але я не бачу, що це перемир’я станеться вже в цьому році. Можливо в наступному, можливо – ні. Хоча дуже хотів би помилятися, щоб це було інакше», – сказав він.

Ярослав Грицак пояснив, що завищені очікування щодо перемир’я можуть бути шкідливими для суспільства, оскільки у разі їх невиконання поглиблюють депресію.

Раніше головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін пояснив, що розмови про мир та близьке завершення війни демотивують військових, особливо піхоту. Адже саме піхотинці найбільш змучені та виснажені бойовими діями.

Нагадаємо, відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війні з Росією.