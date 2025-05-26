Росія прибрала зі шкільних підручників згадки про Україну та Європу

Зі шкільного підручника вирізали розділи про країни Європи та згадки про США

Російським школярам менше розповідатимуть про країни Європи та їхню культурну спадщину, натомість запропонують більше дізнатися про «дружні» Білорусь, КНДР та Китай. В останній версії підручника «Навколишній світ. 3 клас» авторства Андрія Плешакова прибрали всі глави, пов'язані з європейськими державами. Зокрема, у виданні 2024 року відсутні глави «На півночі Європи», «Що таке Бенілюкс», «У центрі Європи», «По Франції та Великій Британії» та «На півдні Європи». Про це пише «Главком» із посиланням на Moscow Times.

У розділі «Країни-сусіди Росії» залишилися короткі згадки лише про Фінляндію та Норвегію, з якими Росія межує на північному заході. При цьому в ній нічого не йдеться про інших сусідів Росії в Європі: Естонію, Латвію та Литву, а також про Польщу та Україну.

В останній версії підручника для третьокласників прибрали глави, де розповідається про країни Європи та їхню культурну спадщину

Якщо у виданні 2021 року школярам розповідали про визначні пам'ятки Гельсінкі, де «вражає насамперед чистота», про «місто музеїв» Мюнхен та Париж, де є міст, «названий на честь російського царя», то тепер учням пропонується познайомитися з особливостями столиці Білорусі – Мінськом. «Народ Білорусії зберігає пам'ять про Велику Вітчизняну війну, присвячену одному з найбільших і найзначніших музеїв – Музею історії Великої Вітчизняної війни в Мінську», – йдеться в оновленому виданні.

У російському шкільному підручнику прибрали глави про країни Європи, натомість зробили акцент на Китай та Білорусь

Акценти у підручнику було зміщено у бік «дружніх» країн і на Сході. Так, наприклад, у ньому повідомляється про «величезний внесок у розвиток всього людства» Китаю і розповідається про Північну Корею, з якою у Росії «найкоротший кордон». Водночас вирізаним виявився також фрагмент, у якому йшлося про «дивовижне» сусідство зі США.

Нагадаємо, українські відомі політики та журналісти розкритикували підручник «Історія України. 11 клас». У видавництві відповіли на звинувачення. Матеріал про діячів, пов’язані з експрезидентом, які вважають, що фотографіям Зеленського та його команди не місце у підручниках отримав відповідь від представників видавництва «Ранок».