На кордоні України затримали громадян Німеччини та Італії

Іноземці заїхали в Україну і не мали при собі документів

Чоловіки не мали з собою документів

Трьох чоловіків, громадян Німеччини та Італії, затримали українські прикордонники. Вони на мотоциклах перетнули українсько-румунський рубіж поза пунктом пропуску. Любителі екстриму не мали з собою документів. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Іноземці перетнули кордон поза пунктом пропуску фото: ДПСУ

Тож прикордонникам довелося урізноманітнити активний відпочинок «гостей» офіційними формальностями – складенням адмінпротоколів.

Чоловіки заїхали в Україну на мотоциклах фото: ДПСУ

«Нині іноземці перебувають у прикордонному підрозділі. Згодом мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії», – розповіли в ДПСУ.

Мандрівників передадуть прикордонникам Румунії фото: ДПСУ

Нагадаємо, що прикордонники виявили мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування та проріз у загороджувальній огорожі. За попередніми даними, 18 особам вдалося незаконно втекти до Угорщини.

До слова, на Буковині місцевий мешканець намагався незаконно провести до Румунії сім чоловіків. Вони заплатили йому від $5 до $10 тис.