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На кордоні України затримали громадян Німеччини та Італії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На кордоні України затримали громадян Німеччини та Італії
Іноземці заїхали в Україну і не мали при собі документів
фото: ДПСУ

Чоловіки не мали з собою документів

Трьох чоловіків, громадян Німеччини та Італії, затримали українські прикордонники. Вони на мотоциклах перетнули українсько-румунський рубіж поза пунктом пропуску. Любителі екстриму не мали з собою документів. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Іноземці перетнули кордон поза пунктом пропуску
Іноземці перетнули кордон поза пунктом пропуску
фото: ДПСУ

Тож прикордонникам довелося урізноманітнити активний відпочинок «гостей» офіційними формальностями – складенням адмінпротоколів.

Чоловіки заїхали в Україну на мотоциклах
Чоловіки заїхали в Україну на мотоциклах
фото: ДПСУ

«Нині іноземці перебувають у прикордонному підрозділі. Згодом мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії», – розповіли в ДПСУ.

Мандрівників передадуть прикордонникам Румунії
Мандрівників передадуть прикордонникам Румунії
фото: ДПСУ

Нагадаємо, що прикордонники виявили мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування та проріз у загороджувальній огорожі. За попередніми даними, 18 особам вдалося незаконно втекти до Угорщини.

До слова, на Буковині місцевий мешканець намагався незаконно провести до Румунії сім чоловіків. Вони заплатили йому від $5 до $10 тис. 

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Теги: прикордонники відпочинок іноземці

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