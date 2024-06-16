На кордоні України затримали громадян Німеччини та Італії
Чоловіки не мали з собою документів
Трьох чоловіків, громадян Німеччини та Італії, затримали українські прикордонники. Вони на мотоциклах перетнули українсько-румунський рубіж поза пунктом пропуску. Любителі екстриму не мали з собою документів. Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Тож прикордонникам довелося урізноманітнити активний відпочинок «гостей» офіційними формальностями – складенням адмінпротоколів.
«Нині іноземці перебувають у прикордонному підрозділі. Згодом мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії», – розповіли в ДПСУ.
Нагадаємо, що прикордонники виявили мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування та проріз у загороджувальній огорожі. За попередніми даними, 18 особам вдалося незаконно втекти до Угорщини.
До слова, на Буковині місцевий мешканець намагався незаконно провести до Румунії сім чоловіків. Вони заплатили йому від $5 до $10 тис.
Коментарі — 0