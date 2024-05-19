Прикордонники попередили про небезпеку на гірських маршрутах поблизу Румунії (фото)

На кордоні дедалі частіше можна зустріти диких звірів

На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном з’явилося багато ведмедів. Про це повідомила Державна прикордонна служба (ДПСУ).

Прикордонники розповіли, що минулої доби прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди ведмедя та розкидані на місцевості речі.

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Залишена на закритих гірських маршрутах їжа стає причиною збільшення випадків появи диких звірів фото: ДПСУ

«Хоч і більшість гірських маршрутів закриті, категорія охочих їх здолати все ж має місце. «Туристи» відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. А коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів», – пояснила ДПСУ.

Прикордонники закликали утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, адже це може бути небезпечним для життя.

Нагадаємо, що днями у прикордонній річці Тиса знову виявили тіло людини. Це був уже 30-й випадок за час війни.

До слова, у Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.

Крім того, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.