Прикордонники попередили про небезпеку на гірських маршрутах поблизу Румунії (фото)
На кордоні дедалі частіше можна зустріти диких звірів
На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном з’явилося багато ведмедів. Про це повідомила Державна прикордонна служба (ДПСУ).
Прикордонники розповіли, що минулої доби прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди ведмедя та розкидані на місцевості речі.
«Хоч і більшість гірських маршрутів закриті, категорія охочих їх здолати все ж має місце. «Туристи» відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. А коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів», – пояснила ДПСУ.
Прикордонники закликали утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, адже це може бути небезпечним для життя.
Нагадаємо, що днями у прикордонній річці Тиса знову виявили тіло людини. Це був уже 30-й випадок за час війни.
До слова, у Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.
Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.
Крім того, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.
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