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На Буковині затримано семеро нелегалів та їх провідника (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Буковині затримано семеро нелегалів та їх провідника (відео)
Місцевий мешканець планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску
фото: ДПСУ

Затримані є жителями Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей

На Буковині місцевий мешканець намагався незаконно провести до Румунії сім чоловіків. Вони заплатили йому від 5 до 10 тисяч доларів. Про це повідомляє ДПСУ.

«Днями, під час реалізації отриманої оперативної інформації, на ділянці відділу «Мамалига» прикордонники зупинили дві легкових автомобілі, в яких перебувало вісім чоловіків. Один з чоловіків, місцевий мешканець, планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску», – йдеться у повідомленні.

Затримані є жителями Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей. Вони заплатили за таку поїздку від 5 до 10 тисяч доларів. Щодо них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені в ЄРДР.

Нагадаємо, що прикордонники виявили мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування та проріз у загороджувальній огорожі. За попередніми даними, 18 особам вдалося незаконно втекти до Угорщини.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Україна Буковина ухилянти кордон СБУ

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