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Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Росіяни посилили атаки на Сумську область
фото з відкритих джерел

Андрій Демченко: «Ворог може в будь-який момент зайти на нашу територію, для того, щоб розширити зону активних бойових дій»

У російських загарбників недостатньо сил для здійснення стратегічної мети, але для досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, як по Харківській області, так і по Сумській. Ми розуміємо підступність ворога, він продовжує тримати, як і раніше, певну кількість сил та засобів у тому числі навпроти цих областей», – сказав Демченко.

За його словами, можуть відбуватися як перегрупування російських сил, так і їхнє нарощення.

«Власне, ніколи не можна виключати, що навіть не з метою досягнення стратегічних цілей, а з метою досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Тому може відбуватися перегрупування на території Росії», – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ вказав, що у ворога недостатньо сил, щоб здійснити якісь дії з метою досягнення стратегічних цілей, для того, щоб просунутись вглиб території нашої держави надто сильно.

«Це все може бути з метою поширення паніки, щоб Україна тримала необхідні сили та засоби зі свого боку навпроти Сумської області. Ворог може в будь-який момент зайти на нашу територію, для того, щоб розширити зону активних бойових дій», – додав Демченко.

Раніше Демченко повідомив, що на Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться.

Теги: Сумщина напад прикордонники

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