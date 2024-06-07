Польські фермери припиняють блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»

Виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» був заблокований з 4 червня

Рух для вантажного транспорту має бути розблокованим з опівночі

Польські протестувальники знімають блокаду для вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Рава-Руська-Гребенне». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що рух для вантажного транспорту буде розблоковано з польської сторони вже опівночі 7 червня.

«Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед пунктом «Рава-Руська-Гребенне», – йдеться у повідомленні Держмитниці.

Як повідомлялося, польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» з 4 по 6 червня.

Як зазначили прикордонники, протестувальники не пропускали вантажівки на виїзд з України.

«На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину», – йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснювався у звичайному режимі.

До слова, блокада кордону між Україною та Польщею вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, у якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства. Це дуже ганебний період у новітній історії Польщі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.