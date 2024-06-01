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На Донеччині загинув доброволець із Нідерландів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Донеччині загинув доброволець із Нідерландів
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів
фото: Reuters

Іноземець боронив нашу країну поблизу Часового Яру

У боях за Україну загинув доброволець із Нідерландів. Він воював у районі міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомило нідерландське видання nos.nl.

Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило загибель свого громадянина на війні в Україні. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.

Доброволець воював в українському Інтернаціональному легіоні. Військовий загинув 20 травня біля міста Часів Яр у Донецькій області. Його тіло було репатрійовано.

За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.

Нагадаємо, що 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку, загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

Також повідомлялося, що на фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Він мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося, коли він допомагав пораненому побратиму.

Теги: війна іноземці смерть добровольці

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