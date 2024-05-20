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Туск виділяє $2 млрд на укріплення кордону з РФ: як на це відреагували поляки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Туск виділяє $2 млрд на укріплення кордону з РФ: як на це відреагували поляки
Елементом зміцнення кордону має стати створення системи укріплень
фото з відкритих джерел

Уряд Польщі раніше анонсував план оборони під назвою «Східний щит»

Майже дві третини поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю. Це показало опитування SW Research, повідомляє «Польське радіо».

Прем'єр-міністр Дональд Туск нещодавно оголосив, що на зміцнення східного кордону Польщі буде виділено 10 млрд злотих ($2,5 млрд). Елементом зміцнення кордону має стати створення системи укріплень.

Незадовго до рішення прем'єр-міністра автори опитування поставили громадянам запитання: «Чи вважаєте ви, що Польща повинна будувати фортифікаційні споруди (загородження, бункери, траншеї) на кордоні з Росією та Білоруссю?»

64,3% респондентів підтримали укріплення кордону. «Ні» – відповіли 16,5% респондентів, а 19,2% не визначилися з відповіддю.

Також опитування показало, що підтримка будівництва укріплень на кордоні зростає з віком учасників опитування. 67,2% респондентів у віці 50 років і старше хотіли б, щоб укріплення були побудовані. Серед тих, кому менше 24 років, «так» відповіли 53,3% учасників опитування. За даними авторів опитування, посилення кордону схвалюють 66,3% чоловіків і 62,6% жінок.

Нагадаємо, уряд Польщі анонсував план оборони під кодовою назвою «Східний щит». Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що уряд планує виділити 10 млрд злотих ($2,5 млрд) для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю.

До слова, польські правоохоронці затримали дезертира російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал. Про це інформує польська радіостанція RMF FM.

Як зазначається, росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

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Теги: прикордонники Польща міністр радіо розслідування Дональд Туск кордон

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