На борту підбитого над Азовським морем Іл-22 загинув старший російський пілот

Російський льотчик-випробувач підтвердив ліквідацію командира літака

Українські військові 14 січня підбили російський літак Іл-22 над Азовським морем, унаслідок чого було ліквідовано командира повітряного судна майора Віктора Клімова. Про це сьогодні повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

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Зазначається, що літак посадив другий пілот, який був поранений.

фото: Олександр Гарнаєв/Facebook

Російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв підтвердив ліквідацію майора країни-агресора Клімова.

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Нагадаємо, що воїни Повітряних сил Збройних сил України 14 січня знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 над акваторією Азовського моря. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що в результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі. За даними Повітяних сил, підбитий Іл-22 міг долетіти до аеродрому в Анапі (РФ). Однак він не підлягає відновленню.

Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.