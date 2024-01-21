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На борту підбитого над Азовським морем Іл-22 загинув старший російський пілот

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На борту підбитого над Азовським морем Іл-22 загинув старший російський пілот
Збитий українськими військовими 14 січня російський літак Іл-22 над Азовським морем
фото: російські ЗМІ

Російський льотчик-випробувач підтвердив ліквідацію командира літака

Українські військові 14 січня підбили російський літак Іл-22 над Азовським морем, унаслідок чого було ліквідовано командира повітряного судна майора Віктора Клімова. Про це сьогодні повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що літак посадив другий пілот, який був поранений.

На борту підбитого над Азовським морем Іл-22 загинув старший російський пілот фото 1
фото: Олександр Гарнаєв/Facebook

Російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв підтвердив ліквідацію майора країни-агресора Клімова.

Нагадаємо, що воїни Повітряних сил Збройних сил України 14 січня знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 над акваторією Азовського моря. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що в результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі. За даними Повітяних сил, підбитий Іл-22 міг долетіти до аеродрому в Анапі (РФ). Однак він не підлягає відновленню.

Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.

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Теги: літак смерть втрати пілот

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