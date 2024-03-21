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На Вінниччині п'ятирічна дитина померла від отруєння чадним газом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Вінниччині п'ятирічна дитина померла від отруєння чадним газом
За попередньою інформацією, причиною трагедії стало самовільне втручання у систему видалення відпрацьованих газів
фото з відкритих джерел

Окрім дитини госпіталізовані до лікарні 28-річна мати, 76-річна бабуся та 52-річна тітка

В селищі міського типу Літин Вінницької області від отруєння чадним газом померла 5-річна дитина. Про це повідомляє ДСНС.

«Подія сталася у приватному будинку в смт Літин. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало самовільне втручання у систему видалення відпрацьованих газів», – пише пресслужба ДСНС.

Зазначається, що серед постраждалих:

  • 28-річна мати загиблої дитини;
  • 76-річна бабуся;
  • 52-річна тітка.

Усіх постраждалих госпіталізували.

«Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Може утворюватися через неправильну експлуатацію опалювальних приладів або при недостатній вентиляції», – додає ДСНС.

Нагадаємо, чадний газ виділяється при роботі двигунів авто, дров'яних, газових, вугільних печей, бензинових генераторів, камінів, вугільних грилів, газових водонагрівачі, гасових обігрівачів тощо.

Оксид вуглецю (тобто чадний газ) – токсичний, він не має кольору, запаху чи смаку, але може бути смертельним для людини. У кровоносній системі газ змішується з гемоглобіном, тому кисень не потрапляє до тканин.

До слова, у Львові помер 5-річний хлопчик, який понад місяць перебував у комі після невдалого видалення молочних зубів в одній з клінік міста.

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Теги: смерть Вінниччина дитина отруєння

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