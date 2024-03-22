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Рада ЄС запровадила санкції проти Росії через смерть Навального

Катерина Іванова
glavcom.ua
Рада ЄС запровадила санкції проти Росії через смерть Навального
«Повільне вбивство кремлівським режимом Олексія Навального є яскравим свідченням його повної зневаги до людського життя», – заявив представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

До санкційного списку потрапили 33 фізичних та дві юрособи, а саме виправні колонії, в яких Навальний перебував з червня 2022 року до дня смерті

Європейський союз 22 березня запровадив нові санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального. До списку потрапили 33 фізичних та двох юридичних осіб. Про це повідомляється на сайті ЄС.

Під обмеження потрапили виправні колонії, в яких Навальний перебував з червня 2022 року до своєї смерті, – виправна колонія ІК-6 і виправна колонія суворого режиму ІК-3.

Зазначається, що ці колонії відомі фізичним і психологічним тиском, повною ізоляцією, тортурами і насильством над ув'язненими. Там Навальний зазнав знущань через неодноразове одиночне ув'язнення в карцері і жорстоке, нелюдське ставлення, яке призвело до серйозного погіршення його здоров'я.

Також санкції були застосовані до начальника ІК-3 Вадима Калініна та його заступників.

«Повільне вбивство кремлівським режимом Олексія Навального є яскравим свідченням його повної зневаги до людського життя. Сьогоднішні санкції демонструють нашу рішучість притягнути політичне керівництво та владу в РФ до відповідальності за порушення прав людини в Росії», – заявив представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Під санкції потрапили і представники судової влади:

  • Андрій Суворов, який минулого року засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму;
  • Кирило Нікіфоров, який відхилив його позов проти ІК-6 щодо оскарження його переведення в ШІЗО на 12 діб;
  • Євгенія Ніколаєва і Наталія Дудар, які винесли низку рішень проти політичних опонентів, включаючи Навального, тим самим сприяючи політичним репресіям в Росії.

Як повідомляється, фігуранти санкційного режиму підлягають заморожуванню активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, на фізичних осіб, включених до списку, поширюється заборона на в'їзд до ЄС.

Раніше міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися запровадити санкції проти Росії у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: санкції Боррель Європейський союз Олексій Навальний розслідування колонія смерть вбивство путін обмеження

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