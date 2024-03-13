Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
Один з «Шахедів» влучив у багатоквартирний будинок у Сумах
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Наразі рятувальні роботи у Сумах тривають

У Сумах з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до двох. Про це повідомляє ДСНС.

Водночас кількість постраждалих не змінилась – вісім людей. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.

До слова, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Госпіталізовано понад два десятки людей.

Нагадаємо, триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Суми ДСНС смерть безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні неможливі будь-які вибори під час воєнного стану, пояснила ЦВК
Чи легітимний президент після 20 травня 2024-го? ЦВК розставила крапки над «і»
4 березня, 11:48
Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла
Кількість загиблих людей після удару по Одесі знову зросла
2 березня, 22:00
Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів для України у третіх країнах
Україна незабаром отримає перші снаряди в межах чеської ініціативи
1 березня, 22:04
Під російські обмеження потрапили посадовці, які займаються створенням трибуналу проти РФ
13-й пакет санкцій проти Росії. Кремль підготував відповідь
23 лютого, 15:11
Попередньо відомо про чотирьох постраждалих
У Дніпрі «Шахед» влучив у багатоповерхівку: під завалами люди
23 лютого, 03:15
Російський винищувач-бомбардувальники Су-34
ЗСУ «приземлили» одразу три ворожі винищувачі
17 лютого, 13:44
Розвідник зауважив, що обсяги зброї, які надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб на фронті
Ситуація важка, але не критична: Буданов розповів, що відбувається на фронті
16 лютого, 12:38
Через ракетний обстріл пошкоджений об'єкт інфраструктури
Дніпропетровщина: влада повідомила про влучання
15 лютого, 09:36
Безпекова конференція у Мюнхені має стати майданчиком для координації дій України і союзників
Росія більше не загроза? Очікування від Мюнхена-2024 ТЕМА ТИЖНЯ
14 лютого, 09:30

Події в Україні

Кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації
Кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
Україна цьогоріч планує мобілізувати пів мільйона людей – FT
Україна цьогоріч планує мобілізувати пів мільйона людей – FT
Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
9839
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
3250
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
3210
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
2727
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2284
США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні на $400 млн – ЗМІ

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua