У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару
Наразі рятувальні роботи у Сумах тривають
У Сумах з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до двох. Про це повідомляє ДСНС.
Водночас кількість постраждалих не змінилась – вісім людей. Розбір завалів триває.
Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.
До слова, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.
У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Госпіталізовано понад два десятки людей.
Нагадаємо, триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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