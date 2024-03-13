У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару

Один з «Шахедів» влучив у багатоквартирний будинок у Сумах

Наразі рятувальні роботи у Сумах тривають

У Сумах з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до двох. Про це повідомляє ДСНС.

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Водночас кількість постраждалих не змінилась – вісім людей. Розбір завалів триває.

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Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.

До слова, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Госпіталізовано понад два десятки людей.

Нагадаємо, триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.