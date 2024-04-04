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Суд продовжив строк тримання під вартою судді Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Суд продовжив строк тримання під вартою судді Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту
У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці
фото: Київська прокуратура

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці

Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, обвинуваченому у вчиненні напідпитку смертельної дорожньо-транспортної пригоди на одному з блокпостів столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що судді висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: суддя Тандир батько майно дружина суддя смерть алкоголь прокуратура

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