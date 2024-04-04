Суд продовжив строк тримання під вартою судді Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці
Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, обвинуваченому у вчиненні напідпитку смертельної дорожньо-транспортної пригоди на одному з блокпостів столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
«Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно», – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що судді висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.
Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.
Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.
Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.
Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.
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