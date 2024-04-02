Опитування показало, скільки українців вірять в астрологію та екстрасенсів

У таро та екстрасенсів частіше вірять люди віком від 40 років, які мешкають у селах або невеликих містах

За гендерним показником, жінки більше вірять у астрологію та таро, ніж чоловіки

В астрологію, екстрасенсорні здібності та тарологію вірять від 15% до 35% українців. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили на початку року.

«35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Щонайменше в одне з цього переліку вірять 43% українців», – роблять висновок соціологи.

Українців питали про такі явища як:

астрологія – вплив небесних тіл (планет, зірок) на земний світ і людину (на її характер, вчинки і долю);

екстрасенсорні здібності – ясновидіння;

тарологія – читання майбутнього по картах.

Частка українців, які вірять у астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Віра в астрологію поширена серед усіх категорій населення. Більше в астрологію вірять жінки (49% серед усіх опитаних), ніж чоловіки (лише 36%). Також в астрологію частіше вірять старші люди (51%) та українці з дуже низьким статком (65%).

У таро та екстрасенсів частіше вірять люди віком від 40 років, які мешкають у селах або невеликих містах.

«Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є «сприятливим» середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. Вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно «спрощують» дотик українців до астрологів, віщунок тощо», – пояснює соціолог та виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Грушецький зауважив, що разом з цим питання також потребує уваги те, як багато людей у складних обставинах можуть під впливом недобросовісних людей зазнати значних втрат або вдатися до деструктивних дій.

Віра в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію у розрізі окремих соціально-демографічних категорій, % вірять Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

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