На Львівщині сталася аварія на шахті: гірняків підняли на поверхню

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На глибині 520 м стався обвал породи

Вночі 20 травня на одній з шахт на Львівщині стався обвал породи, за яким знаходилися 4 працівники шахти. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За його даними, подія сталася в с. Межиріччя Сокальського району на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля» під землею, на глибині 520 м. Під час виконання робіт по проходженню виробки на 434-му конвеєрному штреку стався обвал породи, за яким знаходилися 4 працівники шахти.

Близько 00:55 рятувальним підрозділом заблокованих осіб було піднято на поверхню. Стан потерпілих задовільний, госпіталізації не потребували. Всього на шахті в цей час працювало 60 чоловік

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, у понеділок, 14 травня, на шахті «Центральна» держпідприємства «Мирноградвугілля» у Донецькій області стався нещасний випадок, унаслідок чого загинув один гірник.