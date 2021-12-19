На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)

Правоохоронці провели обшуки в приміщенні, де продавали фальшиві документи

Особам, які використовували підробні документи, загрожує штраф до 850 грн або арешт на термін до шести місяців

У селі Шегині Львівської області поліцейські виявили місце продажу фальшимих ковід-сертифікатів. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, двоє закарпатців намагалися скористатися фальшивими документами на кордоні. Прикордонники виявили підробні сертифікати у двох закарпатців, які намагалися потрапити до України через один із пропускних пунктів Чопського прикордонного загону.

Підроблені документи поліцейські вилучили і відкрили за цим фактом кримінальне провадження. За це двом закарпатцям загрожує штраф до 850 грн або арешт на термін до шести місяців.

Ганна Дан повідомила, що поліцейські з'ясували місце продажу підроблених документів.

«Фальшиві сертифікати закарпатці придбали на території Львівської області в одному з пунктів видачі страхових полісів у селі Шегині. 17 грудня там провели санкціоновані обшуки у двох таких павільйонах. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази: готові ПЛР-тести з печатками медичних установ і COVID-сертифікати в електронному форматі», – розповіла речниця поліції на Закарпатті.

Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до підроблення сертифікатів.

Нагадаємо, у столичних аеропортах прикордонники виявили 14 covid-сертифікатів з ознаками підробки.

Як повідомлялося, 12 грудня прикордонники виявили 13 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Усі вони зафіксовані в аеропорту «Бориспіль».

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