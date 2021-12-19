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    Події в Україні

    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)

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    Правоохоронці провели обшуки в приміщенні, де продавали фальшиві документи - На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)
    Правоохоронці провели обшуки в приміщенні, де продавали фальшиві документи
    фото: поліція Закарпатської області

    Особам, які використовували підробні документи, загрожує штраф до 850 грн або арешт на термін до шести місяців

    У селі Шегині Львівської області поліцейські виявили місце продажу фальшимих ковід-сертифікатів. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан.

    За її словами, двоє закарпатців намагалися скористатися фальшивими документами на кордоні. Прикордонники виявили підробні сертифікати у двох закарпатців, які намагалися потрапити до України через один із пропускних пунктів Чопського прикордонного загону.

    Підроблені документи поліцейські вилучили і відкрили за цим фактом кримінальне провадження. За це двом закарпатцям загрожує штраф до 850 грн або арешт на термін до шести місяців.

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    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)
    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)
    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)
    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)
    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)

    Ганна Дан повідомила, що поліцейські з'ясували місце продажу підроблених документів.

    «Фальшиві сертифікати закарпатці придбали на території Львівської області в одному з пунктів видачі страхових полісів у селі Шегині. 17 грудня там провели санкціоновані обшуки у двох таких павільйонах. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази: готові ПЛР-тести з печатками медичних установ і COVID-сертифікати в електронному форматі», – розповіла речниця поліції на Закарпатті.

    Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до підроблення сертифікатів.

    Нагадаємо, у столичних аеропортах прикордонники виявили 14 covid-сертифікатів з ознаками підробки.

    Як повідомлялося, 12 грудня прикордонники виявили 13 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Усі вони зафіксовані в аеропорту «Бориспіль».

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    Теги: прикордонники лікар смерть документи штраф
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    На Львівщині викрили схему з продажу фальшивих ковід-сертифікатів (фото)