На Львівщині водій збив двох пішоходів, що перебігали дорогу

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Один з пішоходів загинув на місці

В ніч на 20 травня у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула одна людина. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

За його даними, подія відбулася 20 травня, близько 1:06 год. на автодорозі «Київ - Чоп» у смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району.

Водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 1987 року народження, мешканець м. Івано-Франківська, здійснив наїзд на двох пішоходів, жителів смт. Верхнє Синьовидне, які перебігали через дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок ДТП один пішохід 2000 року народження від отриманих травм помер на місці події, інший, 1999 року народження, з травмами різного ступеня важкості доставлений у Сколівську ЦРЛ.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині рано вранці 20 травня мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, у результаті якої загинули п’ятеро людей.