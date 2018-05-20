Мікроавтобус на Миколаївщині зіткнувся із деревом: п’ятеро загиблих

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Мікроавтобус, що потрапив у ДТП

В аварії мікроавтобуса постраждали троє людей

На Миколаївщині рано вранці 20 травня мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, у результаті якої загинули п’ятеро людей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, про аварію стало відомо о 5:14, коли надійшла інформація про ДТП, яке сталось на 84 км. автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в Березанському районі поблизу с. Красне. В аварію потрапив мікроавтобус Nissan, водій якого не справився з керування та допустив перевертання і зіткнення з деревом.

Внаслідок ДТП загинуло 5 чоловік та постраждало 3 чоловіка (особи встановлюються). Всього в автомобілі знаходилося 8 чоловік.

Пожежно-рятувальне відділення 8 ДПРЧ на САРМ-Л за допомогою аварійно-рятувального обладнання проводило роботи по деблокуванню тіл загиблих.