Вакансій нема. Після початку війни великий рітейлер скоротив набір персоналу

Зарплату персоналу не скорочували

Від початку повномасштабного вторгнення крупна мережа супермаркетів перестала набирати на роботу новий персонал. Про це «Главкому» розповів операційний директор Novus Олексій Панасенко.

«Вакансій у нас на сьогодні, на щастя чи жаль, практично немає, тому що у нас скоротилася потреба у персоналі. Ми відмовилися від деяких функцій, виробничих процесів. Зараз відновлюємо повноцінне функціонування магазинів», – зазначив Панасенко.

Він також наголосив, що незважаючи на воєнні діє, працівники магазинів виходили на роботу і надавали усі необхідні послуги. Це створювало мінімальне відчуття безпеки для покупців. «Попри все, люди приходили на роботу, обслуговували покупців у найскладніших умовах. Дехто навіть ночував у магазинах тривалий час, бо не мали змоги виїхати з них. Частина співробітників, їх теж було чимало, приходили працювати з дітьми. Їм просто не було з ким залишати дітей. Ми намагалися створити якісь умови у магазинах: дитячі кімнати, іграшки, можливість навчання.

У перші тижні війни багато людей приходили в магазин не лише за покупками, а як у якийсь «острівець стабільності». Вони приходили і говорили: «О, ви працюєте, як класно – значить все добре». Це був, напевно, дуже важливий соціальний фактор, який повертав їх до звичайного життя», – уточнив Панасенко.

За словами директора Novus зарплату персоналу не скорочували. «Ми не скорочували зарплату персоналу магазинів. Природнім шляхом скоротилася кількість працівників, приблизно половина співробітників виїхали. Як я вже казав, персоналу нам знадобилося менше. Люди в магазинах, безумовно, працювали менше часу і робочий графік магазинів був значно скорочений, але при цьому посадові оклади ми не зменшували», – наголосив він.