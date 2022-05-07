На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами

Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «ТОР», що був підготовлений до застосування на Зміїному

6 травня в населеному пункті Івано-Кепине Миколаївської області підрозділами Сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 7 травня.

За даними Оперативного командування «Південь», протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв.

Водночас, здійснено 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню «Смерч».

На Миколаївщині одну ракету знищено загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту.

На Одещині в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено.

Ввечері по Одеському району ворог вдарив двома ракетами. Постраждалих немає.

Ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині традиційно завершились знищенням «Орлана-10».

«Загальні ж втрати ворога за добу (на Південнобузькому напрямку. – Ред.) склали 21 рашист та 7 одиниць техніки, серед яких, на додачу до «Орлана», 4 самохідних гаубиці, реактивна система залпового вогню «Град», та зенітно-ракетний комплекс «ТОР», що був підготовлений до застосування на Зміїному», – повідомляє Оперативне командування «Південь».