Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 70 проваджень за бізнес на «гуманітарці»

На Львівщині затримано експосадовця ОДА та головного редактора інтернет-видання, які незаконно реалізували допомогу з ЄС

Зокрема, викрито гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні, який використовував отримані з Італії 5 «швидких» для надання платних послуг

Правоохоронці зареєстрували за місяць понад 70 кримінальних правопорушень за бізнес на «гуманітарці». Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Невмирущий принцип «кому війна, а кому мати рідна» – привід для правоохоронців бути напоготові 24/7», – зазначила вона.

За словами Венедіктової, в час, коли весь світ передає українцям допомогу, люди збирають кошти на армію і для постраждалих, не можна дозволити «покидькам користуватися добром і заробляти на горі«.

Генпрокурор нагадала, що трохи більше як місяць діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою.

«Наразі маємо 74 зареєстрованих кримінальних правопорушення за ст. 201-2 КК України. Найбільше таких фактів правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4», – сказала вона.

При цьому генпрокурор додала, що Нацполіція розслідує ще три десятки справ щодо неправомірних дій з гуманітарними вантажами, розпочатими за іншою кваліфікацією.

Венедіктова розповіла, що напередодні викрито гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні, який використовував отримані з Італії як гуманітарну допомогу 5 «швидких» для надання платних послуг. Його затримали під час одержання 16 тис. грн неправомірної вигоди.

Крім того, на Львівщині затримано експосадовця ОДА та головного редактора інтернет-видання, які незаконно реалізували допомогу з ЄС – бронежилети та каски на загальну суму 535 тис. грн, а також привласнювали благодійні пожертви.

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