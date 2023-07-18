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В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

У ніч проти 18 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що РФ атакує південь України ударними дронами.

«Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги», - написав він.

Також у Миколаєві пролунали звуки вибухів у ніч на 18 липня під час повітряної тривоги через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне Миколаїв».

Вибухи чули жителі міста близько 1:55.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали жителів Миколаївської області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА із Чорного моря. Крім того, така ж небезпека стосується й Одеської та Херсонської областей.

Громадян закликали не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу і залишатися в укриттях.

Раніше повідомлялося, що вночі, 17 липня, в Херсоні пролунав вибух. 

Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Теги: вибух Миколаїв небезпека тривога Одеса

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